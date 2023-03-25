Выращенную в лаборатории курицу скоро можно будет купить в магазине

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) признало "культивированный материал куриных клеток", произведенный компанией GOOD Meat, безопасным для употребления в пищу.

Хотя FDA и заявило, что выращенная в лаборатории курица безопасна для употребления в пищу, GOOD Meat все еще нуждается в одобрении Министерства сельского хозяйства, прежде чем сможет продавать этот продукт в США.

Компании Upside Foods и GOOD Meat используют клетки цыплят для создания "культивированных куриных продуктов". После извлечения клеток компания отбирает клетки, из которых выращивает "здоровое и вкусное" мясо, пояснили в компании.

Клетки погружают в питательные вещества в резервуаре. Они растут и делятся, создавая культивированную курицу. Дойдет ли она до российского рынка - вопрос открытый.

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