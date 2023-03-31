Наверняка у вас есть друзья, которые могут есть всё, что хотят, и не полнеют. Скорее всего, это потому, что у них выше базальная скорость обмена веществ (BMR). Этот показатель в значительной степени постоянен, но вы можете временно влиять на него пищей.

Дело в том, что некоторые продукты требуют больше калорий для превращения в энергию, чем другие. Например, к первой категории относятся продукты с высоким содержанием белка. Для их переваривания организму требуется больше усилий. В то же время есть продукты, которые действуют наоборот. Они состоят из простых сахаров без клетчатки. Это, например, белый хлеб.

Таким образом, лучшие продукты для ускорения метаболизма - это те, которые дольше перевариваются и дают вам ощущение сытости. А вот худшие продукты для вашего метаболизма - это те, которые быстро превращаются в глюкозу.

Источник