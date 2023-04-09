Как определить качество сметаны при покупке

Сметана - натуральный источник жиров, витаминов и микроэлементов. Качество и вкус зависят от молока, из которого она изготовлена. В промышленных масштабах сметану чаще производят из сухого или пастеризованного продукта, сливок. Самая вкусная, насыщенная и густая получается из домашнего молока. Рассказываем, как проверить сметану на натуральность при покупке на рынке и в магазине, и на какие качества обратить внимание, передает Day.Az со ссылкой на food.ru.

Как определить качество сметаны на рынке

Рынок предоставляет выбор и позволяет проверять продукт на натуральность еще до покупки: рассмотреть цвет, консистенцию, запах, расспросить про регион и технологию производства у продавца.

Посмотрите на цвет. Хорошая сметана имеет однородный, слегка кремовый оттенок. На поверхности не должно быть пятен, особенно темного цвета - это говорит о размножении плесени.

Рассмотрите консистенцию. Хорошая сметана должна быть жирной, густой и тягучей ("чтоб ложка стояла"), а поверхность - ровной и слегка глянцевой. В продукте не должно быть комочков и бугорков - это говорит о том, что сметану смешивали с творогом.

Почувствуйте запах. Качественная сметана имеет легкий молочнокислый запах, схожий с молоком или кефиром. Если оценка показывает, что запах слишком резкий или с примесью, следует поискать другой продукт.