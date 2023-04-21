Какие фрукты стимулируют потерю веса?

Эксперт назвала 6 лучших фруктов для быстрого похудения: ешьте их обязательно

Весенняя диета для красоты и бодрости не может обойтись без фруктов. Они менее калорийны, и в тоже время насыщены клетчаткой, витаминами и минералами. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, некоторые фрукты помогут похудеть быстро, а вес сохранится надолго.

Эффект похудения не придется ждать долго

Фрукты содержат природные сахара, которые снижают вес за счет клетчатки. Если начинать утро с лимонной воды, то как заметили специалисты ETNT, скорость избавления от калорий в течение дня может вырасти на 30%. Грамотный питьевой режим и введение в рацион фруктов улучшат метаболизм. Эффект похудения не придется долго ждать. Узнаем, какие фрукты предпочтительны.

Банан

Способствуют похудению, если есть их в меру, одного вполне достаточно. Максимум пользы принесет зеленоватый банан, в нем меньше крахмала и сахара.

Грейпфрут

Ученые сделали вывод, что если съесть немного грейпфрута незадолго до основного приема пищи, то организм будет активнее перерабатывать съеденное, расходуя больше энергии.

Ананас

Этот тропический фрукт содержит фермент бромелайн, способствующий быстрому перевариванию белков. Клетчатка позволяет дольше чувствовать себя сытым. В любом виде прекрасно сочетается с йогуртом и творогом.

Авокадо

Одно из главных достоинств авокадо в содержании полезных жиров. Фрукт способен насыщать организм, но при этом не провоцирует набора веса. Но не стоит съедать слишком много. Для взрослого достаточно в сутки половинки авокадо, детям - меньше.

Груша

Отличный источник полезной клетчатки. Груши можно запекать с сыром и орехами, смешивать с медом, добавлять в салаты и даже в мясные блюда.

Яблоко

Кроме снижения веса и витаминизации, употребление одного яблока в день способствует снижению холестерина, предотвращает появление бляшек в сосудах. Благодаря флавоноиду и бору яблоки улучшают состояние костной ткани. К тому же в плодах содержится кверцетин, который защищает клетки мозга и улучшает память.