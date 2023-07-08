Опровергнут вред запивания еды

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский опроверг вред запивания еды. Также он рассказал, каким напиткам стоит отдавать предпочтение в данном случае.

"Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обосновано. Потому что если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп - это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать", - отметил Бобровский в интервью радио Sputnik.

По словам Бобровского, лучше всего для запивания еды использовать обычную воду. Стоит учитывать в данном случае температуру напитка. Так, воду лучше пить не холодной, а комнатной температуры. Также безопасным для питья во время еды является и чай. Однако стоит отметить, что он должен быть без сахара, поскольку его наличие чревато возникновением проблем с пищеварением. Помимо прочего чай не должен быть слишком крепким.

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