Диетолог поделилась советами по борьбе с перееданием

Диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала "Москва 24", как не допустить переедания, в том числе на рабочем месте передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист советует вести пищевой дневник, записывать в него все, что съедается в течение дня. Это поможет понять, откуда появляются лишние килограммы.

Кононенко остерегает от перекусов за работой, у компьютера или телевизора, а также в кино. При поглощении еды в момент, когда мозг сконцентрирован на чем-то другом, человек даже не осознает, что он ест. В итоге организм зарабатывает много калорий и быстрых углеводов, но при этом насыщения не чувствуется.

Эксперт призвала исключить из рациона "удобную еду": печенье, конфеты, попкорн, чипсы. Им следует предпочесть полезные альтернативы: огурец, морковь соломкой, кислые ягоды, немножко орехов.

Чтобы меньше хотелось есть в офисе, нужно хорошо завтракать, напомнила Кононенко. При этом первый прием пищи она посоветовала обратиться к сложным углеводам в сочетании с белками и жирами: каша с яйцом и свежий салат либо омлет с мясным фаршем плюс салат из овощей.

Также Кононенко предупредила, что если в офисе праздник, это не повод для переедания. Нужно спросить свое тело, сыто ли оно.

Также диетолог призвала не забывать пить воду в течение дня.