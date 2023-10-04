Раскрыто неожиданное воздействие чая на мозг
Врач-диетолог Триста Бест рассказала, что регулярное употребление чая положительно влияет на когнитивные способности. Неожиданное воздействие напитка она раскрыла изданию Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Бест отметила, что чай стимулирует работу мозга благодаря аминокислоте L-теанин, которая в нем содержится. По словам диетолога, это вещество в паре с кофеином обеспечивает более плавный и устойчивый прилив энергии, усиливает бдительность и улучшает когнитивные функции.
"Чай с кофеином обеспечивает легкий заряд энергии, повышает концентрацию внимания и мыслительные способности", - отметил Триста Бест.
Бест уточнила, что кофеин содержится в черном и зеленом сортах чая. Таким образом, продолжила она, напитки имеют тонизирующий эффект, но злоупотреблять ими по вечерам не рекомендуется.
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