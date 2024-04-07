Доктор Мясников перечислил продукты для продления жизни

Продукты для продления жизни перечислил в новом выпуске своей авторской программы на телеканале "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников. С этой целью он призвал есть орехи, виноград и другие фрукты и овощи, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

"Один из продуктов для долгожителей - виноград. Он не дает организму "ржаветь", продлевает жизнь, уменьшает число инфарктов и инсультов", - заявил теледоктор.

Мясников посоветовал есть овощи и фрукты разных цветов, потому что содержащиеся в них полезные вещества отличаются. "Соберите радугу из фруктов. То, что есть в красных, отсутствует в синих", - пояснил он.

Орехи, по словам врача, снижают холестерин. Помимо этого, в них есть масса микроэлементов, растительный белок. "Хотите дольше жить - принимайте горстку орехов в день", - порекомендовал телеведущий.

Также эксперт посоветовал выпивать по две-три чашки кофе в день для предотвращения рака печени.

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