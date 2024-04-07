Кофе назвали полезным для похудения

Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос назвали кофе полезным для похудения. Их слова приводит New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистки рассказали, что в зависимости от веса и комплекции во время диеты можно выпивать от 2 до 5 чашек кофе в день. Рекомендуемая доза кофеина в сутки - от 200 до 400 миллиграммов, уточнили собеседницы издания. "Кофе содержит кофеин, который обладает термогенным действием и может ускорить обмен веществ, помогая сжигать больше калорий", - пояснили они.

При этом Лакатос-Шеймс и Лакатос напомнили, что говорят о черном кофе без добавок. "Помните, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете, употребляя кофе", - заключили нутрициологи.

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