Врачи раскрыли неожиданное свойство чеснока

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали неожиданное свойство черного чеснока. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление этого продукта полезно для зрения. Выпуск доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты объяснили, что благодаря содержанию вещества аллицин чеснок помогает сохранять здоровье глаз. "Аллицин увеличивает количество оксида азота в крови - то есть сосуды расширяются и кровоснабжение сетчатки улучшается, таким образом мы сохраняем свое зрение", - отметил офтальмолог. Малышева добавила, что все острые продукты расширяют сосуды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!