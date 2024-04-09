Ученые создали «мясной» рис с клетками коровы и съели его

Ученые получили рис с содержащимися внутри животными клетками. Это улучшило аромат крупы и повысило содержание белка в ней. Представленный в журнале Matter метод получения "мясного риса" поможет сократить дорогое и вредное для среды животноводство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корейские ученые разработали метод выращивания мышечных и жировых клеток коров внутри зерна риса. Сначала они покрыли рис желатином, безопасным и съедобным ингредиентом, который помог клеткам лучше цепляться за зерна. Затем рисовые зерна обработали стволовыми клетками и оставили их в чашке Петри на 9-11 дней.

Исследование показало, что "мясной" рис содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычная крупа. Гибридный рис был тверже обычного, рассказали съевшие его ученые. В зависимости от соотношения жировых и мышечных клеток, запах риса варьировался от сливочного до запаха мяса. Продукт соответствовал требованиям безопасности пищевых продуктов и имел низкую аллергенность.

По оценкам, на каждые 100 г белка в гибридном рисе придется менее 6,27 кг углекислого газа (CO2), в то время как для говядины этот показатель составляет 49,89 кг. Это позволит сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, в случае запуска в производство гибридный рис будет стоить около 2,23 доллара США за килограмм, в то время как говядина стоит 14,88 доллара.

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