От каких жиров нельзя отказываться?

Медики объяснили, почему не стоит отказываться от пищи с ненасыщенными жирами. Они крайне важны для поддержания нормальной "текучести желчи" и выведения ее в кишечник. Нарушение этого процесса отражается на работе всего организма. Не стоит исключать жирную рыбу, льняное масло, грецкие орехи и прочие полезные жиры ради похудения, предупредили врачи.

Такая еда не только поддерживает "текучесть желчи", но и участвует в синтезе гормонов, оптимизирует обмен веществ, способствует правильной работе мозга и сердца, пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

По словам врача, исключать жиры - "полное безрассудство".

"Важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе и восполнять дефициты", - отметила она.

Терапевт подчеркнула, что не стоит путать полезные ненасыщенные жиры с трансжиром. Последнего много в полуфабрикатах, фастфуде, маргарине, попкорне, магазинном печенье. Такая еда увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, провоцирует появление злокачественных опухолей.