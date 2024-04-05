Нутрициолог оценил необходимость чистить яблоки от кожуры
Яблоки можно есть вместе с кожурой, если они хорошо вымыты и не содержат пестицидов или воска, рассказал NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов, передает Day.Az.
Он отметил, что кожуру необходимо тщательно очистить от поврежденных или гнилых участков.
Яблоко можно есть вместе с кожурой, если оно хорошо вымыто и не содержит пестицидов или воска. Однако кожура яблока также может содержать больше аллергенов, тяжелых металлов и микроорганизмов, чем мякоть. Поэтому перед употреблением яблока с кожурой необходимо тщательно его помыть под проточной водой и удалить поврежденные или гнилые участки, - объяснил Ибрагимов.
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