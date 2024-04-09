Ученые нашли новый способ борьбы с заеданием стресса

Китайские ученые из Юго-Западного университета в Чунцине нашли новый способ борьбы с заеданием стресса. Оказалось, что поддержка со стороны близких людей помогает избегать переедания на нервной почве. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Переедание из-за стресса - распространенная поведенческая реакция, при которой люди потребляют слишком много высококалорийной, жирной или сладкой пищи, чтобы справиться с эмоциональным дискомфортом. Хотя эта привычка на первый взгляд безобидна, в долгосрочной перспективе она несет значительные риски для здоровья, включая ожирение и диабет.

Исследователи провели два эксперимента, в которых в общей сложности участвовали 274 человека. Добровольцев случайным образом разделили на четыре группы, в первой из которых людей поддерживали лучшие друзья, во второй - незнакомцы, члены третьей группы должны были подбадривать себя сами, а четвертая была контрольной, и в ней участникам не давали никаких указаний.

Испытуемым давали различные поручения, чтобы вызвать плавное нарастание стресса - например, выступить перед незнакомой аудиторией. После заданий участникам предложили на выбор различные блюда, как высококалорийные, так и диетические.

Оказалось, люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции как высококалорийной, так и низкокалорийной пищи, что указывает на общее снижение потребностей в еде при стрессе.

По словам авторов исследования, их открытие поможет разработать новые методы борьбы с перееданием из-за эмоциональных трудностей.

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