Врач призвала отказаться от диет весной

Врач-диетолог Маргарита Королева призвала отказаться от диет весной, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, потребности организма в этот период кратно увеличиваются. Она отметила, что весной питание должно быть разнообразным. "Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных", - сказала она.

Также диетолог посоветовала употреблять полезные жиры, содержащие витамины А и Е, которые необходимы для поддержания иммунитета.

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