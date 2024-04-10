Из магазинов Германии отзывают хумус

В Германии проходит срочный отзыв хумуса. Как сообщает Day.Az, власти предупредили немцев, которые любят этот продукт, о необходимости ознакомиться с важной информацией. В очередной раз болезнетворная бактерия побудила к действию Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL).

Компания Heinrich Kühlmann GmbH попросила клиентов не употреблять хумус, затронутый отзывом. По данным компании, в индивидуальном образце была обнаружена сальмонелла. Поэтому Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов предупреждает о риске заражения сальмонеллой.

Это проявляется через несколько дней после употребления в виде таких симптомов, как диарея, боль в животе, иногда рвота и небольшое повышение температуры. Симптомы обычно проходят самостоятельно через несколько дней. Однако в редких случаях, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, могут возникнуть серьезные заболевания, такие как инфекция кровотока (сепсис), иногда с высокой температурой, сообщает Федеральный центр санитарного просвещения (BZgA).

По данным Федерального ведомства по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов, хумус продавался в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар и Шлезвиг-Гольштейн.

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