Врач призвала некоторых людей отказаться от яиц

Яйца являются ценным источником антиоксидантов, витаминов B12 и D, а также других полезных веществ и витаминов, считает врач-диетолог Ирина Бородина. Тем не менее специалист призвала некоторых людей отказаться от употребления этого продукта, пишет издание 74.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бородина указала, что не стоит есть яйца при обострении панкреатита. Также, по ее словам, с осторожностью их надо употреблять при заболеваниях печени и желчного пузыря. Она объяснила, что желток может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни, так как оказывает желчегонное действие.

Ограничить потребление яиц лучше и при повышенном уровне холестерина, говорит Бородина. Людям с этой проблемой она посоветовала съедать не более четырех яиц в неделю. Кроме того, по ее словам, не стоит употреблять в пищу слишком много яиц тем, у кого есть заболевания сердца. Причина в том, что желток содержит животный жир, избыток которого вредит здоровью, объяснила специалистка. В этих случаях Бородина рекомендовала употреблять в пищу только белок и не съедать более одного яйца в день.

Если названых диагнозов нет, говорит врач, то яйца можно есть без опасений. Но и в этом случае надо знать меру. "Если слишком увлечься поеданием яиц, то вы можете "наесть" атеросклероз. Правда, для этого яйца надо есть на завтрак, обед, полдник, ужин", - предупредила Бородина. По ее словам, оптимальная норма яиц - шесть штук в неделю.

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