Наследник британского престола принц Уильям назвал два любимых блюда. Об этом пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время встречи, организованной благотворительным фондом Together As One, будущий король Великобритании поговорил с молодыми поварами. Во время разговора он признал, что больше всего любит английский завтрак и говяжьи стейки.

Также принц Уильям сообщил, что "сам чуть-чуть готовит, но не очень часто". По его словам, семью спасает его жена Кейт Миддлтон, которая "очень хороша" на кухне. Принц Уильям также отметил, что сам жарит хорошие стейки, однако с соусами не всегда справляется. "Мои соусы получаются сухими и комковатыми", - объяснил он.

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