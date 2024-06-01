Как избежать отравления на пикнике?

Бактерии стремительно размножаются в богатой белком пище, такой как мясо. По этой причине важно держать такие продукты охлажденными перед приготовлением и употреблением вне дома (например, на пикнике). Об этом изданию MedicalXpress (MedX) рассказала Кейт Зерацки, диетолог клиники Майо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка, "любят" белковые продукты. Чаще всего в эту категорию попадают мясные закуски и мясо для шашлыка. Нежелательные микроорганизмы быстро размножаются при высокой температуре. Чем ниже температура - тем меньше скорость размножения микробов. По этой причине мясо нужно держать холодным до тех пор, пока оно не попадет на гриль или на шампур.

Диетолог также уточнила, что качество тепловой обработки продуктов животного происхождения следует оценивать с помощью специального мясного термометра. Безопасным к употреблению считается мясо, нагретое до 160 градусов по Фаренгейту (примерно 71,1 градуса по шкале Цельсия). Температура готовности птицы - 165 градусов по Фаренгейту (около 74 градусов по Цельсию).

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