Азербайджан продолжает активно добиваться экономических успехов в сфере мирового оливководства.

Произведенное компанией Grand Agro с использованием высоких технологий Olivea Extra Virgin Olive oil завоевало серебряную медаль на престижном Международном конкурсе качественного оливкового масла в Канаде (CIOOC).

CIOOC оценивает качество продукта, его положение на рынке, а также общую производительность бренда - подчеркнем, что данный международный конкурс, в котором в этом году участвовало 20 стран, обладает авторитетной системой награждения, что делает его еще более весомым в своей сфере. Очередной масштабный успех Olivea Extra Virgin Olive oil в целом значительно способствует укреплению положительного имиджа Азербайджана в мире.

На данный момент компания Grand Agro достигла высоких достижений в области применения передовых технологий в сельском хозяйстве и активно внедряет разнообразные инновационные методы для развития оливководства в Азербайджане. Этот прогресс не только возвышает национальную экономику страны, устраняя импортную зависимость в этой отрасли, но и обеспечивает населению свободный доступ к самому изысканному оливковому маслу высочайшего качества.

Использование высококачественных оливок и оливкового масла, богатых питательными веществами и целебными свойствами в качестве продуктов питания, способствует улучшению здоровья наших граждан, создавая благоприятное влияние на их общее благополучие и жизненную активность. В конечном счете, это способствует развитию и вносит достойный вклад в важный и перспективный сектор экономики страны, не связанный с добычей нефти, ярко подчеркивая его значимость и потенциал.

Подчеркнем, что Grand Agro выращивает оливки на площади более 3000 гектаров. Особенно стоит отметить, что компания успешно возродила оливковые сады в Азербайджане, которые долгое время были запущены и не получали должного ухода - создание таких крупных оливковых садов также благотворно влияет на экологическую среду, способствуя сохранению биоразнообразия и улучшению качества окружающей среды.

Производимое в Азербайджане Olivea Extra Virgin Oliveoil успешно экспортируется в такие страны, как Россия, Испания, Турция, Израиль, Дубай и Грузия, демонстрируя высокий уровень доверия к продукции страны на международной арене.

Напомним, что ранее Olivea Extra Virgin Olive oil было удостоено серебряной медали на Лондонском международном конкурсе качественного оливкового масла.

Всю интересующую информацию о компании Grand Agro и производимой ею продукции вы можете получить на официальной странице компании в Instagram.