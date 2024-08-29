Морс, сок или компот

Летние напитки на основе ягод и фруктов очень похожи друг на друга, но на самом деле их полезные свойства во многом разнятся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, чем отличаются морс, сок и компот и какой напиток полезнее, рассказала эксперт Роспотребнадзора, врач-диетолог Екатерина Стеценко.

Насколько полезен морс, зависит от того, какие ягоды использованы для его приготовления. Так, морс из брусники способствует выделению желудочного сока и улучшению аппетита, а клюквенный помогает при гипертонии, анемии и атеросклерозе. Однако важно помнить, что морс может стать причиной аллергической реакции.

В свежевыжатом соке содержится большое количество легкоусвояемых витаминов и минералов. Для получения максимальной пользы эксперт советует выпивать сок в течение четверти часа с момента приготовления. В отличие от морса, который не оказывает негативного влияния на слизистую, сок обжигает ее. Поэтому этот напиток не рекомендуется употреблять натощак.

Эксперт советует пить сок в качестве дополнения к завтраку и обеду. Некоторые полезные свойства сока теряются при приготовлении, поскольку из фруктов и ягод удаляется клетчатка. При этом концентрация натурального сахара увеличивается. Таким образом, сок не только не приносит насыщения, но и повышает вероятность развития болезней сердца.

Из-за того, что компот готовится путем варки, полезные вещества в ягодах и фруктах, которые входят в его состав, разрушаются. Так, за 20 минут на огне теряется более 80% токоферола, 85% тиамина, 90% аскорбиновой кислоты и 98% фолиевой кислоты.

Но выход из этой ситуации есть: чтобы уменьшить ущерб от варки, можно помещать ингредиенты в уже кипящую воду. В зависимости от того, из чего сварен компот, он может обладать разными полезными свойствами.

Например, компот из сухофруктов способствует укреплению иммунитета, а сушеные яблоки и груши в составе напитка ускоряют метаболизм. При этом компот может оказать негативное влияние на слизистую. При ее воспалении и дисфункции печени компот из некоторых видов ягод вовсе противопоказан. Также помните - если в напитке присутствует сахар, людям с диабетом его пить не рекомендуется.

Недавно было определено минимальное количество овощей, которое необходимо употреблять в день.

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