Названы самые вредные для печени продукты

Ученые из Оксфордского университета установили, что жирное мясо, масло, печенье и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут губительно влиять на печень и быстро повышать уровень холестерина в организме. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученым давно известно, что избыток холестерина считается одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что это жироподобное вещество способствует "засорению" сосудов, образованию в них тромбов и повышению артериального давления. Оксфордские исследователи решили экспериментально выяснить, какие продукты питания наиболее опасны для здоровья в этом отношении.

В рамках исследования они посадили группу добровольцев на диету с высоким содержанием насыщенных жиров, в которой преобладали жирное мясо, масло, печенье и другие аналогичные продукты. Уже через три недели у участников наблюдались рост уровня холестерина и признаки ожирения печени, что способствовало развитию сосудистых проблем.

Интересно, что общий вес добровольцев практически не изменился. По словам ученых, это указывает на то, что ожирение печени может развиваться даже у людей с нормальной массой тела.

В то же время контрольная группа, которая питалась в основном полиненасыщенными жирами (содержатся в жирной рыбе, авокадо), продемонстрировала улучшение показателей холестерина и состояния печени.