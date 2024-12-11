Употребление этого количества кофе продлевает жизнь на 2 года

Португальские ученые, представители Центра нейробиологии и клеточной биологии, установили интересный факт: люди, употребляющие кофе, имеют больше шансов оказаться долгожителями. Почему так?

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, кофе расценивается как полезный напиток, но злоупотреблять им нельзя. Это опасно для сердца и почек. С другой стороны, именно этот напиток позволяет продлить жизнь почти на 2 года.

Журнал Ageing Research Reviews (ARR) опубликовал итоги масштабного эксперимента. Ученые проанализировали существующие научные работы о влиянии кофе на организм. Их собирали по всему миру. Удалось установить, что люди, которые выпивают в среднем по 4 чашки кофе в день, живут на 1 год и 11 месяц дольше тех, кто кофе обходит стороной.

Почему так происходит? Исследователи уверены, что все дело в способности кофеина поддерживать нормальную работу мышечной, психической, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Также благодаря кофе, точнее антиоксидантам в нем, снижается риск инфарктов, инсультов, диабета, депрессии и деменции.

Однако полагаться только на кофе в вопросе продления жизни нельзя. Нужно еще и улучшать ее качество с помощью спорта, отказа от вредных привычек и диеты.