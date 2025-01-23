Названы вредные для здоровья свойства кофе

Врач-гастроэнтеролог из Уфы Элена Уразакова в беседе с UfaTime.ru рассказала о полезных и вредных свойствах кофе для здоровья, передает Day.Az.

"Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Его аромат бодрит, а вкус согревает душу миллионов людей каждое утро. Но насколько полезен этот напиток для нашего организма?"

Врач выделяет следующие полезные свойства кофе:

Энергия и бодрость. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, улучшая концентрацию внимания и повышая уровень энергии.

Антиоксиданты. Кофе богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют процессы старения клеток.

Профилактика некоторых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, диабет второго типа, жировой гепатоз печени.

Улучшение метаболизма. Кофе ускоряет обмен веществ, что, как показали ряд научных работ, способствует сжиганию калорий и помогает поддерживать здоровый вес.

В некоторых случаях кофе оказывает и негативное влияние на организм:

Повышенное артериальное давление. Чрезмерное потребление кофеина может привести к повышению артериального давления, что опасно для людей с гипертонической болезнью.

Бессонница. Кофеин остается в организме до шести часов после употребления, поэтому если пить кофе вечером, то может нарушиться сон.

Тревожность и нервозность. У некоторых людей кофе вызывает повышенную тревожность и нервозность, особенно при употреблении в больших дозах.

Между тем кофе противопоказан при обострении хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, поскольку кофе повышает кислотность желудочного сока, что затягивает процесс выздоровления.

По словам Элены Уразаковой, чтобы наслаждаться всеми преимуществами кофе без вреда для здоровья, важно соблюдать умеренность. Оптимальная доза - 2-3 чашки в день. Также стоит избегать кофеина во второй половине дня, чтобы не нарушать режим сна.