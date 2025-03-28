Какие продукты необходимы для поддержания здоровья?

Богатые аминокислотами продукты необходимы для поддержания здоровья.

Как передает Day.Az, об этом заявил в разговоре с "Лентой.ру" врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он также указал на важность клетчатки, которая содержится в фруктах и овощах.

"Прежде всего, необходимы белки - это строительный материал для клеток и тканей, они участвуют в синтезе гормонов, ферментов и антител, необходимых для нормального функционирования всех систем организма. Основными источниками полноценных белков являются мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые, - перечислил врач. - Важно отметить, что белки животного происхождения содержат все необходимые аминокислоты, в то время как растительные белки могут быть неполноценными".

Также организму, по словам Кутушова, необходимы сложные углеводы, обеспечивающие его энергией. Такие, как объяснил врач, содержатся в цельнозерновых продуктах, в овощах и бобовых. Не менее важна и клетчатка, в больших количествах содержащаяся в овощах, фруктах и способствующая нормальной работе кишечника.

"Жиры важны как источник энергии, а также как важный элемент в синтезе гормонов, витаминов, в нормальной работе мозга и нервной системы. Необходимы именно ненасыщенные жиры - это растительные масла, авокадо, жирная рыба, - рассказал собеседник "Ленты.ру". - Не стоит забывать и о молочных продуктах, которые являются источником белка, витаминов, а также кальция, необходимого для зубов и костей".

Кроме того, врач напомнил, что вода также является важным компонентом рациона, и необходима взрослому человеку в объеме 1,5-2 литров в день. Он уточнил, что имеется ввиду не только простая вода, но и жидкость содержащаяся в продуктах питания.