Злоупотребление ультрапереработанной едой угрожает здоровью

Потребление ультрапереработанных продуктов, таких как подслащенные сахаром напитки, картофельные чипсы и печенье в упаковке, может быть связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, говорится в исследовании.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, риск развития гипертонии, других сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней пищеварительной системы, смертности и т.д. возрастал с каждыми 100 граммами ультрапереработанных продуктов, потребляемых ежедневно.

"Ультрапереработанные продукты характеризуются высоким содержанием сахара, соли и других непитательных компонентов, имеют низкую питательную плотность при высокой калорийности", - говорит доктор медицинских наук, сотрудник отделения кардиологии Мемориальной больницы Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай) Сяо Лю.

В систематический обзор вошло 41 проспективное когортное исследование "наблюдательное исследование, в которых исследователь не осуществляет никаких вмешательств - прим. ред.), проведенное в Америке, Европе, Азии и Океании, в котором оценивалась связь между ультра-переработанными продуктами и состоянием здоровья до апреля 2024 года. В общей сложности в исследованиях приняли участие 8 286 940 взрослых пациентов в возрасте 18 лет и старше из общей популяции (30,8 проц мужчин, 69,2 проц женщин).

По словам исследователей, распространенными примерами ультра-переработанных продуктов являются хлебобулочные изделия промышленного производства, подслащенные сахаром напитки, картофельные чипсы, шоколадные кондитерские изделия, конфеты, печенье в упаковках и т.д.

Исследование показало, что потребление ультрапереработанных продуктов связано с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, заболеваниями пищеварительной системы и смертностью от всех причин.

Каждые дополнительные 100 г/день потребления ультра-переработанной пищи были связаны с повышением риска гипертонии на 14,5 проц, сердечно-сосудистых заболеваний на 5,9 проц, рака на 1,2 проц, заболеваний органов пищеварения на 19,5 проц и смертности от всех причин на 2,6 проц. Исследователи также отметили повышенный риск ожирения/избыточного веса, метаболических синдромов/диабета и депрессии/тревоги.

По мнению исследователей, правительства могут рассмотреть возможность принятия мер по сокращению потребления ультрапереработанных продуктов и смягчению связанных с этим последствий для здоровья. Среди предлагаемых мер - введение строгих правил маркировки продуктов питания, требующих от производителей предоставлять явную и полную информацию об ингредиентах, в частности, подробно описывать все добавки, присутствующие в ультрапереработанных продуктах, говорит Лю.

Клиницисты также должны поощрять пациентов постепенно снижать потребление ультрапереработанных продуктов, заменяя их более питательными, минимально обработанными продуктами.

Хотя исследование было ограничено в плане обобщения и сопоставимости из-за различных определений ультрапереработанных продуктов, Лю говорит, что полученные результаты говорят не только о том, чего следует избегать, но и о том, что следует принимать.

По его словам, появляющиеся данные связывают пользу для здоровья с цельными продуктами, простыми ингредиентами и культурно приемлемыми моделями здорового питания, такими как средиземноморская диета или диета DASH.