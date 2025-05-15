Мужчина пообедал сэндвичем из супермаркета и стал инвалидом

В Великобритании мужчина оказался прикованным к кровати после пищевого отравления, вызвавшего инсульт, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блейк Пенелл, 3D-художник из Норфолка, стал жертвой вспышки отравлений, которая произошла в мае и июне прошлого года в Великобритании и затронула более 270 человек по всей стране. В июне Пенелл заразился кишечной палочкой, а затем перенес редкий инсульт. 30-летний мужчина провел почти год в больнице и до сих пор не может ни сидеть, ни стоять.

Сначала врачи не могли поставить Блейку диагноз, но затем установили, что его состояние - следствие редкого инсульта базилярной артерии, и провели тромбэктомию, чтобы удалить сгусток крови из артерии, снабжающей кровью заднюю часть мозга. На следующий день его вновь направили на экстренную операцию. У Блейка была грыжа миндалин мозга - состояние, при котором часть мозжечка опускается в спинномозговой канал и вызывает отек.

Затем он находился в медицинской коме на аппарате искусственной вентиляции легких в течение четырех с половиной недель, а следующие восемь месяцев восстанавливался под наблюдением врачей. Теперь мужчина может двигать правой рукой и ногой и использует планшет для общения. Его подруга Лорен считает, что всему виной сэндвич из местного магазина за £3, который и был источником опасной бактерии.

"Других причин, по которым у него мог бы случиться инсульт, не было - он не пьет, не курит и он здоров", - сказала она.

Лорен не расстается с Блейком ни на день и надеется, что после реабилитации и физиотерапии он вернется к прежней жизни.