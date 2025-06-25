Диетолог указал на опасность перекусов для здоровья

Врач-эндокринолог, гинеколог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что перекусы не приносят пользы и лишь сбивают режим питания.

Как передает Day.Az, по его словам в беседе с "Радио 1", не существует правильных перекусов - любая попытка заменить ими полноценный прием пищи нарушает аппетит и баланс между завтраком, обедом и ужином. Он сравнил это с ситуацией, когда ребенок ест сладости перед едой и в результате теряет аппетит.

Калинчев отметил, что причиной частых перекусов часто становится неправильный рацион. Он советует полностью отказаться от них, допуская исключения только в случае длительных перерывов между приемами пищи, например, перед тренировкой, пишет RT. Врач подчеркнул, что перекусы не должны становиться привычкой, так как это лишь усугубляет проблемы со здоровьем.

В мае эндокринолог и диетолог Антон Поляков назвал кефир неплохим вариантом для перекуса перед сном. Эксперт отметил, что качественный продукт с богатой микрофлорой помогает улучшить пищеварение и оказывает благоприятное воздействие на иммунитет, сообщает 360.ru.

Также в мае врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН предостерегла россиян от бесконтрольного поедания хлебцев. Этот продукт очень калорийный и может выделять канцерогены, которые опасны для человека. Хлебцы подойдут только как быстрый перекус или как деликатес на каких-нибудь фуршетах.