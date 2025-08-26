Диетолог посоветовал добавлять в кофе популярную специю

Диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. В беседе с изданием Metropoles он назвал пять преимуществ этой популярной специи для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Молтерна, куркума защищает клетки от окислительного стресса, повышает иммунитет. Также она стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови. Также эта специя, добавленная в кофе, принесет пользу людям с воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом и псориазом, отметил врач. Кроме того, она снижает риск развития патологий сердца и сосудов.

Однако Молтерн предупредил, что, несмотря на все преимущества, есть у куркумы и противопоказания к употреблению. Среди них он выделил беременность, грудное вскармливание, проблемы с желчным пузырем, а также прием антикоагулянтов - препаратов, оказывающих влияние на свертываемость крови.