У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к бекону

В мозге 52-летнего американца, который любил употреблять недостаточно прожаренный бекон, завелись паразиты. Об этом сообщает издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина посетил клинику и пожаловался врачам на участившиеся приступы головной боли. В ходе обследования у него заподозрили паразитарную инфекцию мозга. Медики провели дополнительные анализы и обнаружили в его крови антитела к Taenia solium - ленточному червю, который обычно встречается у свиней.

Американец признался, что многие годы он предпочитал есть едва прожаренный бекон. В этом продукте могут содержаться живые личинки свиного цепня. Врачи заключили, что мужчина, вероятнее всего, заразился кишечной формой этой инфекции.

Личинки проникли в мозг и находились внутри кист в толще ткани. Специалисты назначили мужчине противопаразитарные и противовоспалительные препараты. Он прошел курс лечения. В результате у него уменьшились очаги заражения, а головные боли ослабли.