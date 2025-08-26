Найден самый лучший корм для выращивания лососевых рыб

Ученые Петрозаводского государственного университета установили, что корм для рыб с личинками черной львинки дает больший прирост лососевых, чем корма с другими составами, рассказала "Газете.Ru" директор научно-исследовательского центра по аквакультуре ПетрГУ Светлана Матросова, передает Day.Az.

Рыба - это хищник, поэтому крайне важно, чтобы в корме был белок. Обычно в корма добавляют растительный белок или рыбную муку, которая делается из продуктов переработки рыбных производств. Однако в первом случае корма не дают нужного производителям прироста рыбы, а рыбная мука - иссекаемый и недешевый компонент. Поэтому ученые заняты выявлением лучшей альтернативы этим компонентам.

"Хорошей альтернативой выступили личинки черной львинки. Эта биологически активная добавка увеличивает скорость роста рыб и улучшает конверсию корма. Конверсия корма - это соотношение затрат корма к приросту массы рыбы. Идеально было бы, если бы на каждый килограмм прироста приходилось ровно столько же корма. Такие результаты действительно достигаются, но только для определенных видов рыбы. Наши исследования показали, что при использовании добавки прирост массы рыбы увеличивается на 11%, а затраты корма снижаются на 10%. Этот продукт уже используется производителями кормов и доступен в продаже", - рассказала биолог.

По словам Матросовой, львинку разделяют на несколько фракций: белок и жир. Жировая фракция используется для лечения заболеваний кожи. Это делает черную львинку наиболее экономически выгодным компонентом.

"Кроме того, личинку легко выращивать: она перерабатывает любую органику и мы можем получить биогумус при ее выращивании. Его можно использоваться для выращивания овощей и других сельхозкультур", - отметила биолог.

В рамках десятилетия науки и технологий в ПетрГУ реализуются несколько исследований по изучению наиболее эффективных методов выращивания лососевых пород рыб. Кроме того, в рамках десятилетия науки и технологий в "Сириусе" состоится V Конгресс молодых ученых в 26-28 ноября этого года.