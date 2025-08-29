Названа распространенная ошибка при хранении помидоров

Лето - сезон, когда вкус помидоров достигает пика. Сочные, сладкие, они становятся главным ингредиентом салатов и соусов. Но, как выяснилось, многие из нас совершают ошибку, из-за которой этот вкус попросту теряется.

Как передает Day.Az, шеф-повар Дэвид Гиберт, эксперт издания Infobae, заявил, что резать помидоры сразу после холодильника - все равно что выбросить их.

Почему холод убивает вкус?

Томаты на 90% состоят из воды. При низкой температуре клетки плода меняют структуру, и вкус становится менее выраженным. Нарезка помидоров сразу после извлечения из холодильника "обнуляет" все свойства.

Именно поэтому томаты советуют хранить при комнатной температуре, а не в холоде.

Гиберт предлагает простой лайфхак, который поможет не просто сохранить вкус и аромат летних плодов, но и усилить его. Дословно называется это "техникой трехкратного отдыха".

Достаньте помидоры из холодильника за 30 минут до нарезки.

Нарежьте ломтиками или дольками, посолите и сбрызните соком лайма, оставьте на 10 минут. За это время томаты начнут выделять сок.

Ломтики используйте по назначению, сок сохраните и добавьте в заправку для салата или супа.

Идеальная заправка от шефа

Гиберт предложил смешать сок половины лайма, выделившийся томатный сок и немного оливкового масла первого отжима. Все нужно взбить до легкой эмульсии - получится насыщенная и ароматная заправка.

Кстати, салат из помидоров шеф любит завершать тонкими кольцами лука, маслинами и щепоткой тертого копченого сыра.