Названа распространенная ошибка при хранении помидоров
Лето - сезон, когда вкус помидоров достигает пика. Сочные, сладкие, они становятся главным ингредиентом салатов и соусов. Но, как выяснилось, многие из нас совершают ошибку, из-за которой этот вкус попросту теряется.
Как передает Day.Az, шеф-повар Дэвид Гиберт, эксперт издания Infobae, заявил, что резать помидоры сразу после холодильника - все равно что выбросить их.
Почему холод убивает вкус?
Томаты на 90% состоят из воды. При низкой температуре клетки плода меняют структуру, и вкус становится менее выраженным. Нарезка помидоров сразу после извлечения из холодильника "обнуляет" все свойства.
Именно поэтому томаты советуют хранить при комнатной температуре, а не в холоде.
Гиберт предлагает простой лайфхак, который поможет не просто сохранить вкус и аромат летних плодов, но и усилить его. Дословно называется это "техникой трехкратного отдыха".
Достаньте помидоры из холодильника за 30 минут до нарезки.
Нарежьте ломтиками или дольками, посолите и сбрызните соком лайма, оставьте на 10 минут. За это время томаты начнут выделять сок.
Ломтики используйте по назначению, сок сохраните и добавьте в заправку для салата или супа.
Идеальная заправка от шефа
Гиберт предложил смешать сок половины лайма, выделившийся томатный сок и немного оливкового масла первого отжима. Все нужно взбить до легкой эмульсии - получится насыщенная и ароматная заправка.
Кстати, салат из помидоров шеф любит завершать тонкими кольцами лука, маслинами и щепоткой тертого копченого сыра.
