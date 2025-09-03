Привычные продукты связали с риском рака легких

Чем больше в рационе ультрапереработанных продуктов, тем выше риск рака легких. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные более чем 100 тысяч человек. Их статья опубликована в журнале Thorax, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследование вошли участники масштабного проекта PLCO - более 100 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 55 до 74 лет. Ученые проанализировали их пищевые привычки, выделив потребление ультрапереработанных продуктов (UPF): газировки, полуфабрикатов, фастфуда, колбас, сладостей и готовых соусов.

Результат оказался тревожным: у тех, кто потреблял больше всего UPF (в среднем около 6 порций в день), риск рака легких был выше на 41 процент по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день). Риск рака немелкоклеточного типа увеличивался на 37 процентов, а мелкоклеточного - на 44 процента.

Авторы подчеркивают, что их данные пока не доказывают прямую причинно-следственную связь. Однако UPF, как правило, бедны питательными веществами, содержат избыток соли, сахара и жиров, а также потенциально опасные соединения, образующиеся при промышленной переработке, например акролеин, также встречающийся в табачном дыме.