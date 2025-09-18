Развеяны 3 популярных мифа о вреде пальмового масла

Пальмовое масло - ингредиент, часто встречающийся в составе кондитерской продукции, например в тортах, конфетах, печенье, шоколадных батончиках и даже в мороженом. Однако, несмотря на широкое использование, споры о его влиянии на организм все еще продолжаются. В том числе активно распространяются мифы о его вреде для здоровья. О самых популярных заблуждениях и о реальном воздействии пальмового масла на человека "Вечерней Москве" рассказала кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", диетолог Юлия Чехонина, передает Day.Az.

Растительные жиры - незаменимый элемент сбалансированного рациона, ведь они обеспечивают организм важными веществами, которые он не способен выработать самостоятельно, отметила эксперт:

- К ним относятся полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для синтеза мембран клеток, а также способствующие улучшению метаболизма, кровообращения и питания тканей. И хотя пальмовое масло содержит эти ценные кислоты, оно по-прежнему подвергается критике и вызывает недоверие.

Миф № 1: "Пальмовое масло - виновник высокого холестерина"

Многие ошибочно полагают, что употребление пальмового масла значительно повышает уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий, кислородному голоданию сердца и развитию серьезных заболеваний, таких как атеросклероз. По словам эксперта, растительные масла не могут негативно влиять на содержание холестерина в организме:

- Пальмовое масло содержит пальмитиновую кислоту - насыщенный жир, который может повлиять на уровень холестерина. Однако полезные жирные кислоты в его составе, наоборот, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Кроме того, пальмовое масло богато витамином Е - мощным антиоксидантом, который защищает сосуды и снижает риск накопления "плохого" холестерина. Поэтому в умеренных количествах пальмовое масло не только безопасно, но и может быть частью сбалансированного рациона.

Миф № 2: "Употребление пальмового масла вредит сердцу и сосудам"

Распространено убеждение, что пальмовое масло может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Однако подобное утверждение - не более чем миф, далекий от реальности, заверила специалист:

- Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний связан с избыточным потреблением насыщенных жиров преимущественно животного происхождения и трансизомеров жирных кислот или трансжиров, высокое содержание которых можно найти во многих соусах, фастфуде, выпечке и даже в некоторых мясных продуктах, таких как колбасы и замороженные полуфабрикаты. Пальмовое масло же не содержит трансжиров и не нуждается в гидрогенизации - процессе отверждения жидких растительных масел для продления срока их хранения, в результате которого образуются трансжиры - так как от природы имеет полутвердую консистенцию.

Миф № 3: "Пальмовое масло невозможно переварить"

Согласно этому мифу, пальмовое масло не усваивается организмом и вредит кишечнику. Диетолог же заверила: существенной разницы между перевариванием пальмового и других масел нет.

- Пальмовое масло, как и все остальные растительные масла, в кишечнике распадается на молекулы глицерина и жирных кислот. Поджелудочная железа здорового человека эффективно перерабатывает эти вещества и практически полностью усваивает их, - пояснила Чехонина.

По мнению диетолога, пальмовое масло не наносит вреда здоровью человека, поэтому не стоит отказываться от любимых лакомств и сладостей из-за неподтвержденных мифов.

- Главное - контролировать общее количество калорий и добавленного сахара в рационе: ВОЗ рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара 10 процентами от суточной нормы калорий, - добавила доктор.