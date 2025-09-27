Определена неожиданная польза зеленого чая для мозга

Ученые обнаружили, что компонент зеленого чая - эпигаллокатехин галлат (EGCG) - способен восстанавливать энергетический баланс нейронов и помогать мозгу избавляться от токсичных белковых накоплений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале GeroScience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С возрастом и при болезни Альцгеймера в нервных клетках снижается уровень молекулы ГТФ - источника энергии, необходимого для процессов "клеточной уборки" вроде аутофагии и эндоцитоза. В результате в нейронах накапливаются белковые агрегаты, в том числе бета-амилоид, что приводит к повреждению и гибели клеток.

Эксперименты показали, что совместное применение EGCG и никотинамида всего за сутки восстанавливало уровень ГТФ у стареющих нейронов. Это запускало механизмы самоочистки, повышало выживаемость клеток и снижало окислительный стресс.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о лабораторных исследованиях, однако результаты открывают перспективы для разработки новых средств профилактики возрастных когнитивных нарушений и терапии болезни Альцгеймера.