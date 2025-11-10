Раскрыты причины непреодолимой тяги к сладкому

Желание съесть что-нибудь сладкое обусловлено эволюционными процессами в организме, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причины непреодолимой тяги к такой еде она объяснила в беседе с РИАМО.

По ее словам, простые углеводы, которые содержатся в сладком, в организме быстро расщепляются до глюкозы, что вызывает резкое повышение ее уровня в крови. "Мозг воспринимает это как получение мощного и быстрого источника энергии, что эволюционно критически важно для выживания. В ответ на это активируется система вознаграждения, выделяя нейромедиатор дофамин, который создает ощущение удовольствия и удовлетворения", - объяснила Кашух.

Врач добавила, что после вскоре после повышения уровня глюкозы происходит его стремительное снижение, что может спровоцировать упадок сил, раздражительность и острое чувство голода. Кашух предупредила, что если заменять полноценные приемы пищи сладостями слишком часто, может сформироваться избыточная тяга к углеводам и дефицит других питательных веществ из-за скудного рациона.