Диетолог разрешила заедать стресс несколькими продуктами

Прогулки, медитация и правильная еда помогают справляться со стрессом, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с KP.RU она объяснила, какими именно продуктами разрешается заедать стресс.

В первую очередь врач отметила, что при нервном напряжении помогает темный шоколад. Денисенко объяснила, что вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс эндорфинов - гормонов радости и удовольствия. По ее словам, достаточно съедать около 40 граммов темного шоколада, или 4-5 долек.

Диетолог также посоветовала добавить в рацион капусту: брюссельскую, белокочанную, брокколи. "Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток", - объяснила Денисенко.

Наконец, со стрессом помогут бороться оливковое масло, сельдерей, чеснок, солодка, жирная рыба, ромашковый чай, орехи и ягоды: малина, черника, ежевика и черная смородина.