Назван самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

Гастроэнтеролог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Евгения Мельникова объяснила, почему не стоит есть сосиски и колбасы каждый день.

Как передает Day.Az, разрушительные последствия, которыми может обернуться злоупотребления этими продуктами, она назвала "Ленте.ру".

По словам врача, переработанное мясо нельзя назвать полезным продуктом, так как в его составе много усилителей вкуса, соли, насыщенных жиров и нитратов. Кроме того, это калорийный продукт, подчеркнула Мельникова. "Самыми нежелательными для регулярного употребления считаются изделия из жирных сортов мяса калорийностью 200-600 килокалорий на 100 граммов, например, сырокопченая колбаса", - рассказала она.

Мельникова предупредила, что у любителей сосисок и колбас, часто употребляющих их в пищу, повышен риск ожирения и, как следствие, диабета второго типа. А избыток соли в этих продуктах нарушает липидный обмен, что со временем приводит к развитию гипертонии и атеросклероза.

Другими опасными последствиями злоупотребления колбасами врач назвала повышенный риск остеопороза, нарушений обмена кальция и фосфора в организме и колоректального рака.