Эксперт рассказала о причинах «шоколадной зависимости» зимой

Сильная тяга к шоколаду зимой - это естественная реакция организма на сезонные изменения, а не признак слабой силы воли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, такое заявление сделала врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Анна Одерий "Газете.Ru".

"Одним из ключевых факторов является дефицит света. Сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина, что приводит к повышенной утомляемости, снижению настроения и поиску быстрых источников удовольствия", - объяснила она.

По словам Одерий, влияние на желание сладкого оказывают также снижение физической активности и изменения в рационе: зимой уменьшается разнообразие продуктов, чаще пропускаются приемы пищи, а питание смещается в сторону быстрых углеводов.

"Шоколад притягателен неслучайно. Этот продукт уникален по своему составу: сахар мгновенно активирует центры удовольствия, жиры дают ощущение сытости и комфорта, теобромин мягко стимулирует нервную систему, а фенилэтиламин влияет на настроение", - подчеркнула эндокринолог.

Специалист добавила, что навязчивая тяга к сладкому может сигнализировать о хронической усталости, дефиците калорий или нутриентов, эмоциональном выгорании или нерегулярном питании. Для поддержания баланса она рекомендует включать в каждый прием пищи белки, полезные жиры и сложные углеводы, а при желании сладкого выбирать альтернативы вроде какао без сахара, йогурта с орехами или фруктов.

Одерий также развеяла популярные мифы: тяга к шоколаду не является признаком дефицита магния, шоколад не лечит стресс, а умеренное его потребление допустимо в рамках сбалансированного рациона.

"Умеренность и осознанность остаются главными принципами здорового отношения к сладкому: не есть его натощак, соблюдать режим питания, включать в рацион достаточное количество белка и жиров и позволять себе шоколад в разумных количествах без чувства вины", - заключила она.