Видео, на которых блогеры разламывают ложкой хрустящую корочку, прикрывающую йогурт с ягодами, собирают миллионы просмотров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Как же повторить десерт?

Новый способ есть йогурт

Основой для десерта становится густой греческий йогурт. В него добавляют ореховую пасту или мед, гранолу, ягоды, иногда семена чиа или корицу. Сверху выливают растопленный темный шоколад с небольшим количеством кокосового масла. После 5-10 минут в морозилке образуется плотная шоколадная "шапочка".

До 20 г белка

Считается, что в десерте содержится около 20 г белка на порцию. Йогурт - продукт полезный. Он содержит белок, кальций, пробиотические культуры, если не проходил термообработку. Однако общая энергетическая ценность десерта зависит от добавок.

Ореховая паста, мед, гранола и шоколад добавляют к белку жиры и сахара, поэтому важно контролировать объем порции, выбирать йогурт без сахара и учитывать десерт в общем калораже.

Рецепт десерта с йогуртом и шоколадом

Для основы:

3/4 стакана греческого йогурта;

1 ст. л. ореховой пасты;

2 ч. л. меда;

1 ч. л. корицы;

3 ст. л. гранолы;

3 клубники.

Для шоколадной "шапочки":

3 ст. л. измельченного шоколада;

1/2 ч. л. кокосового масла;

1 щепотка морской соли.

В небольшой миске смешайте греческий йогурт, миндальную пасту, мед и корицу до однородности. Затем добавьте гранолу и клубнику, аккуратно перемешайте.

Растопите шоколад с кокосовым маслом в микроволновке. Установите среднюю мощность и работайте сеансами по 20 секунд, каждый раз перемешивая массу. Можно растопить и на плите на водяной бане, поставив миску на кастрюлю с водой.

Вылейте растопленный шоколад на йогуртовую смесь и слегка покрутите емкость, чтобы шоколад равномерно покрыл поверхность. Посыпьте солью и уберите в морозилку на 5-10 минут.