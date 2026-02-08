Йогурт с шоколадной корочкой: простой рецепт
Видео, на которых блогеры разламывают ложкой хрустящую корочку, прикрывающую йогурт с ягодами, собирают миллионы просмотров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
Как же повторить десерт?
Новый способ есть йогурт
Основой для десерта становится густой греческий йогурт. В него добавляют ореховую пасту или мед, гранолу, ягоды, иногда семена чиа или корицу. Сверху выливают растопленный темный шоколад с небольшим количеством кокосового масла. После 5-10 минут в морозилке образуется плотная шоколадная "шапочка".
До 20 г белка
Считается, что в десерте содержится около 20 г белка на порцию. Йогурт - продукт полезный. Он содержит белок, кальций, пробиотические культуры, если не проходил термообработку. Однако общая энергетическая ценность десерта зависит от добавок.
Ореховая паста, мед, гранола и шоколад добавляют к белку жиры и сахара, поэтому важно контролировать объем порции, выбирать йогурт без сахара и учитывать десерт в общем калораже.
Рецепт десерта с йогуртом и шоколадом
Для основы:
- 3/4 стакана греческого йогурта;
- 1 ст. л. ореховой пасты;
- 2 ч. л. меда;
- 1 ч. л. корицы;
- 3 ст. л. гранолы;
- 3 клубники.
Для шоколадной "шапочки":
- 3 ст. л. измельченного шоколада;
- 1/2 ч. л. кокосового масла;
- 1 щепотка морской соли.
В небольшой миске смешайте греческий йогурт, миндальную пасту, мед и корицу до однородности. Затем добавьте гранолу и клубнику, аккуратно перемешайте.
Растопите шоколад с кокосовым маслом в микроволновке. Установите среднюю мощность и работайте сеансами по 20 секунд, каждый раз перемешивая массу. Можно растопить и на плите на водяной бане, поставив миску на кастрюлю с водой.
Вылейте растопленный шоколад на йогуртовую смесь и слегка покрутите емкость, чтобы шоколад равномерно покрыл поверхность. Посыпьте солью и уберите в морозилку на 5-10 минут.
