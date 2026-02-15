Названы продукты, провоцирующие проблемы с психикой

Частое употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано со снижением психологического благополучия и ростом стресса. К такому выводу пришли ученые по итогам масштабного международного исследования. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее научные данные уже связывали промышленно переработанную пищу с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также с депрессией и тревожностью. Однако новое исследование впервые попыталось количественно оценить вклад таких продуктов в общее состояние "психического функционирования" - способности человека справляться с жизненными задачами, регулировать эмоции и сохранять когнитивный контроль.

Авторы проанализировали данные почти 401 тысячи взрослых из 60 стран, собранные в 2023 году в рамках Global Mind Project. Участники проходили онлайн-оценку психического состояния по методике Mind Health Quotient, которая учитывает 47 параметров - от когнитивных функций до эмоциональных симптомов. Респондентов также спрашивали, как часто они употребляют фастфуд, сладкие напитки, готовые блюда и снеки - от "почти никогда" до "несколько раз в день".

С помощью моделей машинного обучения ученые учли более 100 жизненных факторов, чтобы выделить влияние именно питания. Результаты показали: по мере роста потребления ультрапереработанной пищи показатели психического благополучия последовательно снижались. Люди, которые ели такие продукты несколько раз в день, значительно чаще испытывали симптомы депрессии, трудности с концентрацией внимания и проблемы с эмоциональной саморегуляцией - например, вспышки гнева или плаксивость.

Связь сохранялась даже после учета физической активности и перенесенных травм. Регулярные занятия спортом не компенсировали негативный эффект диеты, а высокий доход не защищал от снижения психического здоровья при частом употреблении переработанных продуктов.

Моделирование показало, что от 3,4% до 7,8% случаев клинического психического дистресса в общей выборке могут быть связаны именно с таким типом питания. В англоязычных странах, особенно среди молодежи 18-34 лет, эта доля оказалась выше. По оценкам авторов, у людей, ежедневно употребляющих ультрапереработанную пищу, риск клинических психических расстройств почти в четыре раза выше, чем у тех, кто ест ее редко.

Ученые предполагают, что эффект может быть связан с дефицитом питательных веществ, влиянием пищевых добавок на мозг и нарушением микробиоты кишечника, которая играет важную роль в регуляции настроения и когнитивных функций.