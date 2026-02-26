Выявлен скрытый эффект алкоголя на работу мозга

Многолетнее злоупотребление алкоголем приводит к глубоким изменениям в работе генов в ключевых зонах человеческого мозга, отвечающих за вознаграждение, контроль импульсов и принятие решений. К такому выводу пришли испанские нейробиологи, изучив посмертные образцы мозга людей с длительным алкогольным стажем. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали ткани мозга людей, которые употребляли алкоголь в среднем около 35 лет. Основное внимание они уделили эндоканнабиноидной системе - важной нейробиологической сети, участвующей в формировании удовольствия, мотивации, памяти и зависимого поведения. Именно эта система считается одной из ключевых в механизмах зависимости и рецидивов.

Исследование показало, что в префронтальной коре и прилежащем ядре - зонах, критически важных для самоконтроля и чувства награды, - существенно меняется активность генов. В частности, резко возрастает экспрессия рецептора CB1, связанного с усилением зависимого поведения, и одновременно снижается активность рецептора CB2, который выполняет защитные и противовоспалительные функции. Также были зафиксированы выраженные изменения в работе других рецепторов и ферментов, влияющих на баланс нейромедиаторов.

По словам авторов, такие сдвиги помогают объяснить, почему люди с алкогольной зависимостью сталкиваются с нарушением самоконтроля и высокой склонностью к срывам даже после длительных периодов воздержания.