Развеян популярный стереотип о пользе горячей воды

В соцсетях набирает популярность неожиданная "оздоровительная" привычка: ежедневная чашка горячей воды - без чая, лимона и добавок. Сторонники утверждают, что она помогает похудеть, улучшить кожу, снять боль при менструации и даже вылечить простуду. Однако научных доказательств того, что именно высокая температура воды обладает особыми лечебными свойствами, пока нет. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главный фактор - не температура, а сама гидратация. Вода необходима для нормальной работы почек, пищеварения, кровообращения и регуляции артериального давления. Недостаток жидкости, как показали исследования 2025 года, может даже усиливать реакцию на повседневный стресс. При этом убедительных данных о том, что горячая вода полезнее холодной или комнатной, не получено.

Одно из популярных утверждений - что горячая вода способствует похудению. Однако клинических исследований, подтверждающих прямой "жиросжигающий" эффект, нет. В целом увеличение потребления воды действительно может способствовать контролю веса: она повышает чувство сытости и помогает сократить потребление сладких напитков. Но решающим фактором остается общий объем жидкости и рацион, а не температура напитка.

С болью в горле ситуация иная. Теплые напитки действительно способны облегчить симптомы. Тепло расслабляет ткани, способствует разжижению слизи и уменьшает раздражение слизистой. Именно поэтому при простуде часто рекомендуют теплый чай или воду. Однако это симптоматическое облегчение - инфекцию горячая вода не лечит.

Миф о "детокс-эффекте" горячей воды также не подтверждается исследованиями. Очищение организма обеспечивают печень и почки, а не "промывание" горячей жидкостью. Гидратация поддерживает эластичность кожи и предотвращает сухость, но научных данных о том, что именно горячая вода улучшает состояние кожи, нет.

Похожая ситуация и с менструальными болями. Тепло действительно помогает - но при внешнем воздействии, например, грелке. Оно расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. Питье горячей воды само по себе не обладает доказанным обезболивающим эффектом, хотя достаточное потребление жидкости может немного уменьшать дискомфорт, связанный с задержкой жидкости в организме.

Почему же тренд так популярен? Эксперты объясняют это сочетанием психологических и физиологических факторов. Теплый напиток создает ощущение комфорта, помогает расслабиться и формирует полезный ритуал. Регулярная привычка пить воду в любом виде уже положительно влияет на здоровье, а субъективное ощущение пользы усиливает эффект.