Назван худший перекус перед сном

Диетолог Эрин Палински-Уэйд назвала худший перекус, который человек может позволить себе перед сном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему она поговорила с Eating Well.

Специалист заявила, что в последний в сутках прием пищи не стоит употреблять выпечку. По ее словам, печенье и торты часто содержат рафинированную муку, из которой удалена большая часть клетчатки. Из-за этого оставшиеся углеводы быстро расщепляются в организме. "Добавьте сахар, и вы получите сочетание, которое может вызвать быстрый подъем уровня сахара в крови, особенно если эти продукты употреблять как самостоятельное блюдо, а не в сочетании с источником нежирного белка или полезных жиров", - отметила Палински-Уэйд.

Выпечку, уточнила диетолог, лучше употреблять в первой половине дня - одна и та же порция углеводов, съеденная утром, вызывает менее выраженный подъем уровня сахара в крови по сравнению с поздним вечером. Также она обратила внимание на то, что некоторые хлебобулочные изделия содержат насыщенные жиры, которые при избыточном потреблении могут нарушать обмен веществ.