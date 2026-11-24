Начался сезон айвы. На прилавках рынков и магазинов появились ярко-желтые, покрытые пушком плоды, которые похожи одновременно на яблоко и грушу. Этот фрукт часто обходят стороной, потому что считают его слишком твердым и кислым. Однако айва является кладезем полезных веществ и витаминов. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, в чем ее польза, как ее выбирать, хранить и кому айва может навредить, передает Day.Az.

В чем польза айвы

Как рассказала специалист, айва - это не просто ароматный осенний фрукт, но и мощный источник биологически активных веществ. Помимо стандартного набора витаминов, особенно С, и макроэлементов, айва содержит:

уникальный комплекс антиоксидантов;

полифенолы;

калий - необходим для выведения лишней жидкости из организма, снятия отеков и поддержания нормального артериального давления, что снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

танины.

Эксперт объяснила, что именно танины, которые придают айве характерную вяжущую терпкость, делают фрукт уникальным. По своему действию они похожи на вещества в крепком чае.

Танины работают как природный сорбент. Они связывают токсины: они эффективно соединяют бактерии, соли тяжелых металлов, излишки холестерина и сахара и выводят их из организма.

Обладают противовирусным эффектом: способны тормозить размножение некоторых вирусов, в том числе коронавируса, и грибков.

Поддерживают здоровье кишечника: айва служит пребиотиком - кормом для полезных бактерий - и при этом подавляет патогенную микрофлору.

Когда айва может быть опасна

Несмотря на огромную пользу, есть айву нужно с осторожностью, учитывая ее химический состав, предупредила Соломатина. Среди противопоказаний:

Заболевания ЖКТ. Из-за высокого содержания органических кислот и танинов свежая айва может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. При гастрите, язве или повышенной кислотности фрукт лучше исключить или употреблять только в термически обработанном виде.

Из-за высокого содержания органических кислот и танинов свежая айва может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. При гастрите, язве или повышенной кислотности фрукт лучше исключить или употреблять только в термически обработанном виде. Запоры. Танины обладают закрепляющим эффектом. У людей, склонных к запорам, сырая айва может усугубить ситуацию. Безопаснее всего запекать фрукт или варить из него варенье.

Танины обладают закрепляющим эффектом. У людей, склонных к запорам, сырая айва может усугубить ситуацию. Безопаснее всего запекать фрукт или варить из него варенье. Прием лекарств. Танины - "неразборчивые" связующие вещества. Они могут связывать не только токсины, но и действующие вещества медикаментов или их метаболиты, снижать эффективность лечения. Если вы принимаете препараты на постоянной основе, айву нужно есть с большой осторожностью, разделять прием лекарства и фрукта по времени.

Танины - "неразборчивые" связующие вещества. Они могут связывать не только токсины, но и действующие вещества медикаментов или их метаболиты, снижать эффективность лечения. Если вы принимаете препараты на постоянной основе, айву нужно есть с большой осторожностью, разделять прием лекарства и фрукта по времени. Аллергия. Айва может вызывать перекрестную аллергическую реакцию у людей, которые имеют непереносимость косточковых и семечковых культур, например яблок, груш, персиков и слив.

- Кроме того, нельзя есть семена айвы. Они содержат амигдалин, который в желудке расщепляется с выделением синильной кислоты (цианида) и является ядовитым, - предостерегла специалист.

Как правильно есть айву

Чтобы получить максимум пользы и избежать побочных эффектов, диетолог порекомендовала подвергать плоды айвы термической обработке, так как запекание или варка разрушает часть грубых волокон и делает фрукт мягче для желудка.

Оптимальная суточная норма составляет около 100 граммов.

- В остальном айва - это ценный продукт, который имеет полное право занять место на регулярной основе в рационе здорового человека, - заключила Соломатина.