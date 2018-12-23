3D-модель космического корабля «Восток-1»
23 декабря 2018 16:30 150
Космический корабль "Восток-1" - первый пилотируемый космический аппарат, который был разработан в СССР для полетов на околоземной орбите. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Первый в мире полет в космическое пространство "Восток-1" совершил 12 апреля 1961 года под управлением летчика-космонавта Юрия Гагарина.
Старт корабля состоялся с космодрома Байконур в 9:07 мск. Корабль совершил один виток вокруг Земли и совершил посадку в 10:55 в районе деревни Смеловка Саратовской области.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22 декабря 16:43 418
Samsung Galaxy S10 удивит качеством ночной съёмки
22 декабря 15:07 437
Названо, какие iPad Apple выпустит в 2019 году
16:43