3D-модель космического корабля «Восток-1»

Космический корабль "Восток-1" - первый пилотируемый космический аппарат, который был разработан в СССР для полетов на околоземной орбите. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Первый в мире полет в космическое пространство "Восток-1" совершил 12 апреля 1961 года под управлением летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Старт корабля состоялся с космодрома Байконур в 9:07 мск. Корабль совершил один виток вокруг Земли и совершил посадку в 10:55 в районе деревни Смеловка Саратовской области.