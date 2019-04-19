Европа обложит Facebook и YouTube крупными штрафами
Европейский парламент проголосовал за введение штрафов для интернет-компаний, которые несвоевременно удаляют экстремистский контент. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европарламента.
За систематическое и постоянное несоблюдение этого требования интернет-компании, такие, как Facebook, Twitter и YouTube могут быть оштрафованы на четыре процента от их мирового оборота. На удаление запрещенного контента им отвели час с момента получения запроса от властей.
Инициативу поддержали 308 депутатов, 204 голосовали против, еще 70 - воздержались.
Ужесточить мониторинг соцсетей евродепутаты решили после теракта в Новой Зеландии 15 марта, отмечает Reuters. Напавший на местные мечети австралиец Брентон Таррант вел прямую трансляцию расстрела в Facebook. В результате теракта погибли 50 человек, более 40 - получили ранения.
В тот день Facebook удалил больше 1,5 миллиона видео с массовым расстрелом в мечети. Спустя месяц после теракта перед судом предстали шесть человек, который распространяли стрим террориста в соцсетях. Обвинение требует для них тюремного заключения сроком до 14 лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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