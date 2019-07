Компания Google расширила линейку приложений Go, оптимизированных для слабых и недорогих Android-устройств. Новым стала Gallery Go - экономная альтернатива "Google Фото", которая занимает меньше памяти, чем "полновесная" версия, и включает функции для работы в офлайн-режиме, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Gallery Go позволяет систематизировать медиатеку на Android при нестабильном интернет-подключении. Как в "Google Фото", автоматически сгруппировать и упорядочить изображения помогают алгоритмы машинного обучения. Также программа умеет улучшать качество снимка нажатием одной кнопки и накладывать фильтры. "Весит" она при этом всего 10 мегабайт.

Загрузить новинку можно из магазина Google Play. Для установки требуется устройство с версией Android 8.1 Oreo и выше.

Gallery Go является частью комплекта приложений Android Go, ориентированных на владельцев недорогих устройств с малым объемом встроенной памяти, прежде всего из развивающихся рынков. Также Google выпускает приложение Files Go, позволяющее быстро очистить память Android-смартфона от мусора, офлайновую версию видеосервиса YouTube Go и упрощенное поисковое приложение Google Go.

"Облегчают" свои программы и другие компании. Facebook, например, выпускает Lite-версии Messenger и Instagram, а Twitter - Twitter Lite.

