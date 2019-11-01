Google официально объявила о покупке производителя надеваемой электроники - главным образом, фитнес-трекеров - Fitbit. Сумма сделки составит 2,1 млрд долларов. Ранее о том, что сделка готовится, сообщало Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В официальном блоге Google старший вице-президент компании по устройствам и сервисам Рик Остерло написал, что покупка - это "возможность ещё больше инвестировать в Wear OS, а также выпустить на рынок надеваемые устройства, сделанные Gogole".

Согласно условиям сделки, Fitbit станет частью Google, как ранее произошло с производителем устройств для "умного дома" Nest, исходно вошедшим на равных с поисковиком в холдинг Alphabet. В отдельном сообщении Fitbit отмечает, что продолжит бережно относиться к данным об активности и здоровье пользователей - такие данные не будут использоваться Google для таргетирования рекламы.

Поглощение Fitbit должно помочь Google занять значимую долю на рынке носимой электроники - этой цели компания безуспешно пыталась достичь уже несколько лет. Синергетический эффект должна также дать интеграция "железа" Fitbit и довольно продвинутого гугловского фитнес-приложения Google Fit. Но появится ли в результате у компании хит, сравнимый с Apple Watch - большой вопрос.

В начале года также сообщалось о приобретении Google некоей технологии, связанной со смарт-часами, у компании Fossil за 40 млн долларов. Детали неизвестны - в Fossil предмет сделки назвали "новым инновационным продуктом, который пока не вышел на рынок". Слухи о планах Google выпустить собственные смарт-часы Pixel Watch ходят уже давно, однако до сих пор не материализовались.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın