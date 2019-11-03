Сотрудники критиковали в мемах назначение топ-менеджером компании Майлза Тэйлора, в прошлом работавшего в администрации Дональда Трампа. Google мемы удалил, в ответ работники обвинили руководство в цензуре, передает Day.Az со ссылкой на incrussia.ru.

Критические комментарии и мемы отсылали к недавним публикациям СМИ о том, что Тейлор участвовал в формировании миграционной политики Трампа. Однако, вопреки принципам открытой дискуссии, которые ранее провозглашал Google для своих сотрудников, в этот раз модераторы начали удалять посты, сообщает Bloomberg.

В разговоре с изданием несколько работников компании назвали действия своего начальства нарушением свободы слова.

"Это цензура. По-другому это не назвать. Руководство пытается подавить любую критику Тейлора", - сказал собеседник Bloomberg.

В то же время в руководстве компании изданию заявили, что поступали правильно, так как выступают против унижения своих сотрудников кем бы то ни было.

"Мы не позволяем личные оскорбления, включая мемы, которые преследуют цель унизить и сделать Google некомфортным для своих сотрудников", - заявили в компании.

Тейлор ранее руководил аппаратом министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Это ведомство оказалось в центре скандала вокруг политики "нулевой терпимости" Трампа по отношению к нелегальным мигрантам. Критика общественности обрушилась во многом на курс властей на разделение семей мигрантов: родителей и детей отправляли в разные пункты временного содержания.

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